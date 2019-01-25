Adana'da refüje çarpan tır yandı: 1 ölü

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde refüje çarpıp yanan tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Adana-Ceyhan kara yolunun şehir hastanesi mevkisinde sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 47 AV 922 plakalı malzeme taşıyan tır, kaygan zemin nedeniyle refüje çarptı. Daha sonra alev alarak yanmaya başlatan tırı görenler, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen tır sürücüsünün yanarak öldüğü belirlendi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği tır, bir saat süren çalışmayla söndürüldü.

Yol kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili inceleme ve tespit çalışmaları sürüyor.