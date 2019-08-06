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Adana'da polisle sürüler arasında hatalı park arbedesi yaşandı

Bir caddedeki park yasağına uymayan araç sahipleriyle polis arasında arbede çıktı- Polisin havaya uyarı ateşi açarak dağıttığı gruptan 3 kişi gözaltına alındı

06 Ağustos 2019 Salı 17:35
Adana'da polisle sürüler arasında hatalı park arbedesi yaşandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekibi ile park yasağına uymadıkları için uyardıkları sürücüler arasında arbede yaşandı.

Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi'nde yolun sağına ve soluna park eden araçların trafik akışına engel olması üzerine bölgeye trafik ekibi yönlendirildi.

Park yasağının olduğu yere araçlarını park eden bazı vatandaş ve esnaf, kendilerini uyaran polislerle tartıştı. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan tartışma, daha sonra arbedeye dönüştü.

Arbede sırasında polis ekipleri, biber gazı ve cop kullanarak, havaya uyarı ateşi açarak grubu dağıttı.

Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 17:35
  1. Adana
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