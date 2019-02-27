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Adana'da polisin şehit edilmesine ilişkin dava

Terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahalede bulunan polisin şehit edilmesiyle ilgili 6'sı tutuklu, 30 sanığın yargılanmasına devam edildi

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:17
Adana'da polisin şehit edilmesine ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden polisin şehit edilmesiyle ilgili 6'sı tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Kadir B, Ramazan S, Sedat Ş. ve Zeki B. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Seyfettin U. ve Mehmet T. de bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Ramazan S. savunmasında, terör örgütü PKK mensubu olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polisin şehit edilmesiyle bir ilgisinin olmadığını öne süren Ramazan S, "Tanık beyanlarında çelişkili ifadeler mevcuttur. Terör örgütü PKK üyesi değilim. Ben nakliye işleriyle uğraşan bir esnafım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Zeki B. de terör örgütü PKK ile bir bağlantısının bulunmadığını ve polisin şehit edilmesi olayına karışmadığını savunarak, ''Ben terör örgütünün sokak eylemlerine katılmadım. Bu olayla alakam yoktur. İki yıldır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.'' dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

İçişleri Bakanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü avukatları ise şikayetçi olduklarını yineleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı yarına erteledi.

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından 30 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:17
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