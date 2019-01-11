Adana'da polisin şehit edilmesine ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana'da, terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteriye müdahale eden polisin şehit edilmesiyle ilgili 10'u tutuklu, 30 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Kadir Büyükkılıç, Nurettin Koçer, Onur Bahçeci, Osman Işıklı, Ramazan Sapan, Sedat Şimşek ve Zeki Binici ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Sanıklar Emrah Tarhan, Seyfettin Uluç ve Mehmet Türkmenoğlu da bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İlk olarak değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanıklar Ramazan Sapan, Sedat Şimşek, Zeki Binici, Onur Bahçeci, Seyfettin Uluç, Emrah Tarhan, Osman Işıklı, Kadir Büyükkılıç, Faruk Dursun, Nurettin Kaçar, Vedat Demiryürek, Cemal Akbay, Barzani Güner, Muhsin Akay, Mehmet Türkmenoğlu'nun cezalandırılması, ölçülülük ilkesi nazara alınarak sanıklar Onur Bahçeci ve Nurettin Kaçar'ın tahliyesine ve diğer tutuksuz sanıkların beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan Osman Işıklı, terör örgütü PKK mensubu olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polisin şehit edilmesiyle bir ilgisinin olmadığını öne süren Işıklı, "Tanık beyanlarında çelişkili ifadeler mevcuttur. Terör örgütü PKK üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Onur Bahçeci de terör örgütü PKK ile bir alakasının bulunmadığını ve polisin şehit edilmesi olayına karışmadığını savunarak, ''Esasa ilişkin savunma yapmak süre talep ediyorum. Ayrıca tahliyemi ve beraatımı istiyorum.'' dedi.

İçişleri Bakanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını yineledi.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdikleri süre ve ölçülülük ilkesi dikkate alınarak sanıklar Osman Işıklı, Nurettin Kaçar, Emrah Tarhan, Onur Bahçeci'nin adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana'da 6 Kasım 2016'da terör örgütü PKK yandaşlarınca düzenlenen izinsiz gösteride, polis Mustafa Yeli vurularak şehit edilmişti. Olayın ardından 30 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıldan 100 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı.