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Adana'da polis-şüpheli kovalamacası: 3 gözaltı

Adana'da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 4 şüpheliden 3'ü, kovalamaca sonucu yakalandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı

12 Mart 2019 Salı 07:03
Adana'da polis-şüpheli kovalamacası: 3 gözaltı

Adana'da polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 4 kişiden 3'ü, kovalamaca sonucu yakalandı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulvar boyunca ilerlediğinin anons edilmesi üzerine, ekipler bağlantılı yollarda önlem aldı. Polislerin önlemine rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, Dr. Mithat Özsan Bulvarı boyunca kaçışlarını sürdürdü.

Ekipler, yaklaşık 15 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından otomobili Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait şantiyeye terk ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, kimlik tespiti için Bağlar Polis Merkezine götürüldü. AA'nın haberine göre; otomobilde yapılan aramalarda bir olumsuzluk bulamayan ekipler, kaçan bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 07:27
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