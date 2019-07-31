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Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da emekli, dul ve yetim maaşı alanları resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandırdığı ve tefecilik yaptığı öne sürülen 4’ü kadın 15 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:07
Adana’da pitbullarla korunan şatoya veterinerli polis baskını

Adana’da emekli, dul ve yetim maaşı alanları resmi evrakta sahtecilik yaparak dolandırdığı ve tefecilik yaptığı öne sürülen 4’ü kadın 15 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Şebekenin lideri konumundaki şahsın pitbullarla korunan şatosuna polis veteriner hekim yardımıyla girdi.


Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik yaptığı" öne sürülen 4’ü kadın 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yaklaşık 6 ay önce emekli bir vatandaş, paraya ihtiyacı olduğunda bir şahıstan 40 bin lira istediğini onun da kendisine 60 bin liralık senet imzalatıp daha sonrada "maaşım şu şahsın hesabına düzenli yatsın" diye muvafakat verdiğini ancak şahıstan ne para alabildiğini ne de maaşını alabildiğini söyleyip polisebaşvurdu.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, bu başvuru üzerine savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izniyle şahsı takibe başladı. Yapılan takip sonucunda birbiriyle irtibatlı olan liderliğini ise M.Y.M. ile A.Ş.’nin yaptığı bir şebeke olduğunu belirledi. Polis bu şebekenin 100’den fazla emekli, dul ve yetim maaşı alan ancak maddi durumu olmayan şahısları ağına düşürerek tefecilik yöntemiyle para vereceğini söyleyip ödemeyi ise mağdurun kendi rızasıyla maaşını zanlıların hesabına yönlendirmesini sağladığını, daha sonrada vadettiği parayı vermediği gibi bir sürede maaşları çekmeye devam ederek yaklaşık 8 milyon lira gelir elde ettiklerini saptadı. Polis ayrıca A.Ş.’nin sevgilisi Y.A.’nın da bu işin içinde olduğunu sevgilisine yardım ettiğini tespit etti. Ayrıca zanlıların bunu yaparken evrakta sahtecilik yaptığını da belirledi. Bu tespitlerin üzerine polis zanlılara yönelik Adana ve İstanbul’da bugün şafak vakti operasyon başlattı.



Şato pitbullarla ve güvenlik kameralarıyla korunuyor


2 ilde 15 adrese yaklaşık 200 polisle baskın başladı. Uzun namlulu silahlarla operasyona giden polisin, bir adresi de Çukurova ilçesine bağlı Karahan Mahallesinde ikamet eden şebekenin liderliğini yapan şahıslardan biri olan A.Ş.’nin eviydi. Polis evi daha önce takibe aldığı için evin dört bir tarafında pitbullar olduğunu ve hareketli kamerayla korunduğunu bildiği için eve veteriner hekimle ile baskın yaptı. Polis eve yönelince pitbullar tepki verdi. Bunun üzerine veteriner hekim giriş kapısının her iki tarafında bulunan pitbulları etkisiz hale getirip araç içindeki kafese koydu. Daha sonrada evin arka tarafından bulunan 3 pitbull da etkisiz hale getirilip araçtaki kafese konuldu. Bunun dışında evde 5 köpek daha olduğu tespit edildi. Ancak bu köpeklerin bakımı yasak köpekler listesine girmediği için el konulmadı. Şatoya giren polis bir süre arama yaptı. Aramalar yapıldıktan sonra zanlı ve sevgilisi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Sağlık kontrolünden sonra zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:07
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