Adana'da park halindeki araçta patlama

ADANA (AA) - Adana'da park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 3 katlı bir evin önünde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Araçta ve bir evin camlarında hasara yol açan patlama nedeniyle mahalleli korku yaşadı.

Polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.