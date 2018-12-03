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Adana'da park halindeki araçta patlama

Seyhan ilçesinde otomobilde meydana gelen patlama hasara yol açtı

03 Aralık 2018 Pazartesi 00:35
Adana'da park halindeki araçta patlama

ADANA (AA) - Adana'da park halindeki bir otomobilde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 3 katlı bir evin önünde park halinde bulunan 01 AHC 40 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Araçta ve bir evin camlarında hasara yol açan patlama nedeniyle mahalleli korku yaşadı.

Polisin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 00:35
  1. patlama

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