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Adana'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Seyhan ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri kontrolden çıkarak yayaya çarptı. Kazada yaya ile araçta bulunan bir kişi yaralandı- Kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

10 Ocak 2019 Perşembe 22:36
Adana'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uçak Mahallesi'nde Mehmet Ali Bingöl'ün kullandığı 33 AAU 070 plakalı otomobil ile Mehmet Karakuş iradesindeki 34 AGM 648 plakalı otomobil, Şakirpaşa Caddesi'nde çarpıştı. Kontrolden çıkan Karakuş'un kullandığı otomobil önce marketten çıkan Cihat Kılıç'a, ardından da marketin duvarına çarptı.

Kazada Kılıç ile Bingöl'ün kullandığı otomobildeki bir kişi hafif yaralandı. Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı markette hasar oluştu.

Kaza marketin güvenlik kameraları tarafında kaydedildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekilmesiyle açıldı.




Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 22:36
  1. Adana
  2. kaza
  3. Seyhan
  4. Şakirpaşa Mahallesi
  5. Uçak Mahallesi

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