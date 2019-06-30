Adana’da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle sulama kanalına devrildi.

Adana’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle sulama kanalına devrildi. Sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk S. kullandığı 01 AJ 161 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlar kanal içerisine atlayarak sürücü Selçuk S.’yi araçtan çıkardı. Yaralanan sürücü Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan, bazı vatandaşların ise merakla kaza yerini izlemesi dikkat çekti.

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