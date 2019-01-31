Adana'da otomobil direğe ve iş yerine çarptı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da otomobilin direğe ve iş yerine çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülseren Ç'nin (30) kullandığı 33 BPN 90 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda reklam panosu direğine ve ardından iş yerine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile Gökçe Nur T. (18), ekipler tarafından çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın görgü tanıklarından Kerem Kubat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, reklam tabelası direği ile iş yerine çarpan otomobildeki yaralılara yardım ettiğini belirterek, "Sürücünün durumu ağırdı. Yanındaki ise şok yaşıyordu." dedi.