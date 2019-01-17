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Adana'da otomobil atık su kanalına devrildi

17 Ocak 2019 Perşembe 22:48
Adana'da otomobil atık su kanalına devrildi

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin atık su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde, Emre K'nın kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak atık su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla sürücüyü kanaldan çıkardı.

İlk müdahalesi ambulansta yapılan Emre K. hastaneye kaldırıldı.

Kanala düşen otomobil ise vinç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 22:48
  1. Adana
  2. kaza
  3. Seyhan

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