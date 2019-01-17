Adana'da otomobil atık su kanalına devrildi

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin atık su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Fevzi Paşa Mahallesi'nde, Emre K'nın kullandığı 34 SR 4360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak atık su kanalına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla sürücüyü kanaldan çıkardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Emre K. hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil ise vinç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.