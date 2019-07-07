Adana'da orman yangını Pozantı ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm alan zarar gördü

ADANA (AA) - Adana’nın Pozantı ilçesindeki orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü. İlçe merkezindeki ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 arazöz ve bir su tankıyla yangına müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında 3 dönümlük alan zarar gördü.

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