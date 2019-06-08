Adana’da orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde çıkan orman yangınında 6 dekarlık alan yandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli ve Yeşildüşmüş mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 1 helikopter, 8 arazöz ile yangına müdahale etti. Havadan ve karadan yapılan çalışmayla söndürülen yangında 6 dekarlık alan yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.