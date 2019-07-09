Adana’da okçuluk yaz okulları tam gaz devam ediyor

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde “İl Spor Merkezleri” kapsamında açılan okçuluk kursu devam ediyor.

Adana 5 Ocak Stadyumu Tribün Altı Spor Salonunda verilen kursa sporcuların katılım oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

Ata sporu okçuluğun Adana’da büyük ilgi görmesinin kendilerini gelecek için umutlandırdığını belirten, Bölge Okçuluk Antrenörü Akın Eskitütüncü,“Amacımız okçuluk sporunuilimizde tanıtmak ve turnuvalarda ülkemizi başarıyla temsil edecek başarılı sporcular yetiştirmektir” dedi.

Akın Eskitütüncü, okçuluk kursuna ilk etapta 9-12 yaş arası, 67 sporcunun katıldığını, haftanın 3 günüSalı- Çarşamba- Perşembe günleri9.00’ ile 10.30’saatleri arasında kursun yapıldığını belirterek, bu sayının artacağını söyledi. Ayrıca temel okçuluk eğitimi sonunda yetenekli sporcularımızla altyapı çalışma grubu olarak kış dönemi boyunca da çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz dedi.

Adana 5 OcakStadı’nda verilen eğitimlerde temel okçuluğa yönelik dersler alan kursiyerlere öncelikle okçulukta kullanılan malzemelerin tanıtıldığını, ardından ok atma eğitimlerinin verildiğini ifade etti. Eskitütüncü, 2 ay sürecek kurs sonunda başarılı sporcuları kulüplere yönlendireceklerini kaydetti.

Son olarak Eskitütüncü,tesis, malzeme ve diğer ihtiyaçların karşılanmasına yönelik katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak’a teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.