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Adana'da öğrendiği meyveciliği köyüne taşıdı

Muş'ta, küçük yaşlarda ailesiyle Adana'ya göç eden Edip Çetinkaya, burada yıllarca meyve bahçelerinde çalıştıktan sonra döndüğü köyünde 12 dönümlük alanda farklı meyve ağaçlarından oluşan bahçe kurdu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:28
Adana'da öğrendiği meyveciliği köyüne taşıdı

MUŞ (AA) - Muş'ta, 8 yaşındayken ailesiyle Adana'ya göç eden Edip Çetinkaya, yıllarca meyve bahçelerinde çalıştıktan sonra döndüğü köyünde 950 ağaçtan oluşan meyve bahçesi kurdu.

Merkeze bağlı Akkonak köyünde yaşayan Çetinkaya (45), daha iyi şartlarda yaşamak isteyen ailesiyle 1983'te Adana'ya göç etti.

Burada küçüklüğü neredeyse meyve bahçelerinde geçen Çetinkaya, ailesiyle 17 yıl sonra köyüne döndü.

Evlenip 3 çocuk sahibi olan, bir süre çiftçilik ve arıcılıkla uğraşan Çetinkaya, Adana'da öğrendiği meyveciliği kendi topraklarına yapmaya karar verdi.

Köyde 12 dönümlük arazisine farklı türden 950 meyve ağacı diken Çetinkaya, kurduğu meyve bahçesinden iki ay sonra yapacağı hasadın heyecanını yaşıyor.

Çetinkaya, gazetecilere, olumsuz ekonomik şartlar nedeniyle Adana'ya göç ettiklerini söyledi.

Fakat orada umduklarını bulamadıklarını belirten Çetinkaya, "Henüz ilkokulda okurken ailem göç etti. Bir taraftan okudum bir taraftan da meyve bahçelerinde çalıştım. 15 yıl süreyle meyve bahçelerinde çalıştıktan sonra tekrar köye dönüş yaptık ve köydeki 12 dekarlık alana başta Amasya, Arjantin, yeşil elma, golden elması olmak üzere yaklaşık 950 değişik meyve fidanı diktim." dedi.

- "10 ton civarında ürün bekliyorum"

Güzel hizmet ve üretim yapmaya çalıştıklarını dile getiren Çetinkaya, "Burada yetişen meyvenin aroması başka yerdeki ürünlerden farklı. Tamamen organik üretim yapıyoruz. Şu anda dördüncü ilaçlamayı yapıyorum. İlk hasadı iki ay sonra yapacağız. Yaklaşık 10 ton civarında ürün bekliyorum." diye konuştu.

Meyve üretimine başladıktan sonra köylülerin de bu alanda üretim yapmaya başladığını anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Köyde meyvecilik gelişmeye başladı. Vatandaş heyecanla meyve bahçesini kurarak ağacı dikmeye devam ediyor. Ben de kendilerine yardımcı oldum. Şu anda köyümüzde meyvecilik kültürü yerleşmeye başladı. Yani Çukurova meyvecilik kültürünü köyümüze yerleştirdik diyebilirim."

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:28
  1. Adana
  2. girişimci
  3. meyve yetiştiriciliği
  4. Muş
  5. üretici

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