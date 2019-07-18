0553 313 94 23

Adana’da "Nikah Turizmi"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Nikah Turizmi" projesi kapsamında Lübnan uyruklu çiftin nikah şahidi oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:45
Adana’da "Nikah Turizmi"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Nikah Turizmi" projesi kapsamında Lübnan uyruklu çiftin nikah şahidi oldu.


Vali Demirtaş, Adana’nın zengin turizm potansiyelini geliştirmek ve değerlendirmek amacıyla bizzat verdiği talimatla başlatılan "Nikah Turizmi" projesi kapsamında, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen törende Lübnan uyruklu misafirlerin nikah şahidi oldu.


Bir otelde düzenlenen nikah töreninde, dünya evine girmenin sevincini Adana’da yaşamak isteyen Lübnan vatandaşları TaniaAbou Antoun ve Jaber Alsayed çiftinin nikah şahitliğini yapan Vali Mahmut Demirtaş, genç çifti tebrik ederek ömürleri boyunca sağlıklı ve mutlu yıllar geçirmeleri temennisinde bulundu.



"Nikah turizmi, Adana’nın tanıtımına da katkı sağlayacak"


Vali Mahmut Demirtaş’ın, Adana’nın tanıtımına önemli katkı sağlamasını amaçladıklarını belirttiği Nikah Turizmi projesinin geliştirilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapılacağını vurguladığı nikah töreni, gelin ve damadın yakınları ile davetlilerin genç çifte mutluluklar dilemesiyle sürdü.


Lübnan uyruklu TaniaAbou Antoun ve Jaber Alsayed çiftinin Adana’da düzenlenen nikah töreni, Vali Mahmut Demirtaş’ın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hüsamettin Erkınay’ın şahsında, projede yer alan tüm görevlilere teşekkür edip yabancı uyruklu tüm misafirleri, mutlu günlerini paylaşmak üzere Adana’ya davet etmesiyle son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hastane odasında öğrenmeye başladığı İngilizce hayatını değiştirdi
    1. Hastane odasında öğrenmeye başladığı..
    2. Kaspersky, SOC 2 denetiminden..
    3. Haziran ayının siyaset gündeminde..
    4. Polislerden kanser hastası polis eşine..
    5. AB’nin Türkiye’ye yaptırım kararına..
    6. Vestel iki yıl üst üste ‘En Yenilikçi..
    7. Divan Pastanesi Akasya, Uzak Doğu..
    8. Göztepe yeni stadını Beşiktaş ile..
    9. Beşiktaş'tan Arda Turan'la ilgili flaş..
    10. Milli Savunma Bakanı Akar ve..
    11. Vekaletle Kurban Hizmetleri Toplantısı..
    12. TUAM’da Caner balığı yetiştiriciliği
    13. Kars’ta trafiğin 6 aylık bilançosu
    14. Nesibe Aydın Okulları uzmanlarından..
    15. Baro’daki kafa, bu kafa! Açıklama mı,..
    16. Ömer Şişmanoğlu transfer öncesi..
    17. Başkan Hürriyet, şampiyonluk coşkusuna..
    18. Halil Zeybek Malatya Yeşilyurt..
    19. Orman yangınlarıyla ilgili flaş..
    20. İnşaat sektörü yüzde 40 küçüldü
    21. Hisarcık’ta ikinci grup yolunda onarım..
    22. "Altınordu Türk futboluna genç yetenek..
    23. Liseli Sude Mete’nin ölümü davasında..
    24. Sandıklı’da otomobil ile minibüs..
    25. Eczacılar Samsun’a çıkarma yaptı
    26. Pentagon’dan "S-400" açıklaması
    27. TOKİ faizsiz kredi 2019 TOKİ faizsiz..
    28. Başkan Demir: “Hizmetimizin merkezinde..
    29. Müftü Çetin, Recep Demir Erkek Kur’an..
    30. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı,..
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Selahattin Demirtaş hakkında karar verildi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!
    Avrupa Türkiye'ye mecbur kalacak!