Adana’da nehirde kadın cesedi bulundu Adana’da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri’nde bir kadın cesedi bulundu.

Adana’da sabah erken saatlerde Seyhan Nehri’nde bir kadın cesedi bulundu. Yürüyüş parkurundaki vatandaşlar, spor yapmayı bırakıpmerakla su içerisindeki cesedi izledi.

Olay, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Seyhan Nehrinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, SeyhanNehri yanında bulunan Yaşar Kemal yürüyüş parkurunda spor yapan vatandaşlar su içerisinde ceset olduğunu fark etti. Bunun üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri nehrin kıyısında kadın çantası buldu. Çanta içerisinde S.D.’ye (51) ait kimlik bulundu. Sualtı polisi ise kadının cansız bedenini sudan çıkarttı. Kadının cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yürüyüş parkurundaki vatandaşlar merakla su içerisinde bulunan cesedi izlemesi dikkat çekti.

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