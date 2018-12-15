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Adana'da motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:59
Adana'da motosiklet yayalara çarptı: 4 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde motosikletin yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Karabağ yönetimindeki 01 C 4885 plakalı motosiklet, Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurhan Şahin ile Hakan Uçar'a çarparak devrildi.

Kazada sürücü Karabağ, motosiklette yolculuk eden Halit Öztaş ile yayalar Şahin ve Uçar yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 18:59
  1. 4 Yaralı
  2. Çukurova

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