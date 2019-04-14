Adana'da minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adana-Kozan kara yolu Çukurören Mahallesi yakınında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Fatoş Kızılgöz olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.