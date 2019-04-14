Adana'da minibüs devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı14 Nisan 2019 Pazar 22:58
ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana-Kozan kara yolu Çukurören Mahallesi yakınında sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, Fatoş Kızılgöz olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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