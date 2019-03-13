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Adana’da Millet Bahçesi açılıyor

Adana’nın ilk Millet Bahçesi ile Yüreğir’e kazandırılan 6 eserin toplu açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:07
Adana’da Millet Bahçesi açılıyor

Adana’nın ilk Millet Bahçesi ile Yüreğir’e kazandırılan 6 eserin toplu açılış töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katılımıyla 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.


İçerisinde Yüreğir Millet Bahçesi’nin de bulunduğu açılışlarda, 644 dairelik sosyal konut, Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, Cumhuriyet Park ve Spor Tesisleri, Nene Hatun Kına Konağı, Yunus Emre Mahallesi Spor Tesisleri ile Yenidoğan Mahallesi Spor Tesisleri Adanalıların hizmetine sunulacak.


Açılışı yapılacak tesisler ve Yüreğir’e yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bugüne kadar 150 milyon lira borç ödendiğini, 800 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi. Çelikcan, Yüreğir’i tarihinde görmediği yatırımlarla buluşturduklarının altını ifade ederek, “15 Mart Cuma günü İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da katılımıyla yapacağımız toplu açılış töreninde, 130 bin metrekare alanda yeşil ile mavinin buluştuğu Yüreğir Millet Bahçesi, halkımızın huzur içinde vakit geçirebileceği çok güzel bir mekan oldu. Yüreğir tarihinin en büyük yatırımı olan sosyal konut projesi kapsamında Atakent Mahallesi’nde tamamlanan 644 daireyi hak sahiplerine teslim etmeye başladık. Bunların yanı sıra Nene Hatun Kına Konağı gençlerin yeni gözdesi olurken, ilçenin ilk kapalı yüzme havuzunu da hizmete sunacağız” diye konuştu.


Çelikcan, 15 Mart Cuma günü 11.30’da Bakan Soylu’nun da katılacağı Yüreğir Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek olan Toplu Açılış Töreni’ne tüm Adanalıları davet etti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:07
  1. doğa

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