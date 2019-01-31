Adana’da midibüs devrildi: 3 ölü, 8 yaralı İş makinesiyle çarpışan midibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı- Midibüstekilerin, kazada hayatını kaybeden askeri uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi

ADANA (AA) - Adana'da asker uğurlamak için Karataş ilçesinden, il merkezine yola çıkan midibüsün ters yönden gelen iş makinesine çarpması sonucu 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Karataş Belediyesine ait 01 C 9242 plakalı midibüs iddiaya göre, Adana-Karataş yolunda ters yönden gelen operatör İbrahim Çeker yönetimindeki kepçeyle çarpışarak, devrildi.



İhbar üzerine olay yerine AFAD, Can-Kur ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce midibüsten çıkarılan 8 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazada, Haydar ve Elzem Ateş ile Murat Kazım Aydın, yaşamını yitirdi.



Midibüstekilerin, askere gidecek olan Haydar Ateş’i uğurlamak için Adana Büyükşehir Otogarı'na gittiği öğrenildi.

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