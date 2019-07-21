Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti- Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi21 Temmuz 2019 Pazar 16:19
ADANA (AA) - Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, bir hafta önce rahatsızlanan A.D. (49), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan A.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi.
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