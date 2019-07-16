Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi

Adana'da metil alkolden zehirlenme şüphesi16 Temmuz 2019 Salı 04:26
ADANA (AA) - Adana'da 3 kişi metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, farklı saatlerde isimleri paylaşılmayan 3 kişinin fenalaşması üzerine durumları 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.
Olay yerlerine giden ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bu kişileri Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Metil alkolden zehirlendikleri şüphesiyle tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
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