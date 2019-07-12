Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi Ceyhan ilçesinde hastanelere kaldırılan akraba 5 kişiden biri yaşamını yitirdi

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan akraba 5 kişiden biri hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedaviye alındı. Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.Ö.K'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce 3 kişi yaşamını yitirmişti.



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