Adana’da metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü Ceyhan ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti- Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı- Aramalar sonucu 69 litre metil alkol ele geçirildi

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. M.D, metil alkol kullandığı şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen M.D, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metil alkol sattığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yine metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yapılan aramalarda 69 litre metil alkol ele geçirildi.

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