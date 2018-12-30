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Adana'da LPG'li otomobilde patlama: 1 yaralı

30 Aralık 2018 Pazar 20:05
Adana'da LPG'li otomobilde patlama: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Osman Tüfekçi, İnönü Bulvarı Çamlıyol kavşağı yakınında park halinde bulunan 01 VCG 41 plakalı LPG'li otomobilinde çakmakla sigara yakmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi.

Patlamada ağır yaralanan sürücü Tüfekçi, vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Tüfekçi ve patlamadan etkilenerek baygınlık geçiren Özcan Boyukısa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı araçta incelemede bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:05
  1. Adana
  2. LPG
  3. otomobil
  4. patlama
  5. yaralı

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