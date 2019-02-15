Adana'da köpek yavrusunun yakılarak öldürüldüğü iddiası

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, köpek yavrusunun yakılarak öldürüldüğü iddia edildi. Alınan bilgiye göre, Tavşantepe Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde çocukların kovaladığı köpek yavrusu çalılıkların arasına kaçtı. İddiaya göre, köpek yavrusu çocuklar tarafından yakıldı. Çevredeki vatandaşlardan Mustafa Gelebek, eve gittiği sırada çalılıklar arasından alevlerin yükseldiğini gördüğünü söyledi. Alevlere müdahale etmenin mümkün olmadığını ifade eden Gelebek, "İnsanların buraya koşarak geldiğini görünce çocuklara bir şey oldu diye düşündüm. Sonra arkadaşlarla geldik ve burada bir köpek yavrusunun olduğunu gördük." dedi.

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