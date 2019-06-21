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Adana'da konteynır dolandırıcılığı iddiası

Satın aldığı konteynırı taşıtmak için vinç ve kamyon götüren bir kişi, polis tarafından gözaltına alınınca dolandırıldığını anladı

21 Haziran 2019 Cuma 18:26
Adana'da konteynır dolandırıcılığı iddiası

ADANA (AA) - Adana'da satın aldığı konteynırı taşıtmak için vinç ve kamyon götüren bir kişi, polis tarafından gözaltına alınınca dolandırıldığını anladı.

İddiaya göre, Ali A. bir internet sitesinden bulduğu konteynırı satın almak için ilan sahibi Mustafa E. ile temasa geçti.

Merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde bulunan kapısı anahtarı sökülmüş konteynırı gezdikten sonra almaya karar veren Ali A, 4 bin 250 lira verdiği Mustafa E'den bir kağıda satış yapıldığına dair imza aldı.

Taşıtma işlemi için vinç ve kamyon götüren Ali A, vatandaşların konteynırın çalındığı yönünde ihbarda bulunmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

İnşaat firması sahibi Atilla H. konteynırını çalma girişiminde bulunduğu iddiasıyla Ali A'dan şikayetçi oldu.

Parayı teslim ettiği kişinin imzaladığı kağıdı gösteren ve dolandırıldığını öne süren Ali A, vinç sürücüsü Murat T. ve kamyon sürücüsü Ertan Ş. ile birlikte Sarıçam Polis Merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemleri süren Ali A. da kendisini dolandırdığını iddia ettiği Mustafa E'den şikayetçi oldu.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, vinç sürücüsü Murat T. ve kamyon sürücüsü Ertan Ş. polis merkezinde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:26
  1. Adana
  2. dolandırıcılık
  3. konteyner
  4. Sarıçam

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