Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı. Bahçeşehir Mahallesi'nde bir apartmanda oturan ve husumetli oldukları belirtilen komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda taraflardan Ferhat K. tabancayla yaralandı. Yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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