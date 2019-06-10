Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı

Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı10 Haziran 2019 Pazartesi 21:30
ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.
Bahçeşehir Mahallesi'nde bir apartmanda oturan ve husumetli oldukları belirtilen komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda taraflardan Ferhat K. tabancayla yaralandı.
Yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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