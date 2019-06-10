0553 313 94 23

Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:30
Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.

Bahçeşehir Mahallesi'nde bir apartmanda oturan ve husumetli oldukları belirtilen komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda taraflardan Ferhat K. tabancayla yaralandı.

Yaralı, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 21:30
  1. Adana
  2. kavga
  3. tabanca
  4. yaralı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit
    1. Yüksekova’da inşaat işçilerine hain..
    2. Minibüs alev alev yandı
    3. Beşiktaş’ta yola savrulan paraları..
    4. Saldırılar son bulmuyor! Ölü sayısı..
    5. Konya’da dolu yağışı sonrası..
    6. Yıldırımın düştüğü çiftlikte yaklaşık..
    7. 54 kaçak göçmen bir eve kilitlenmiş..
    8. 2 yaşındaki çocuk dördüncü kattan düştü
    9. Kur'an öğrenen nesilden rahatsızlar!..
    10. "Yemen'de her iki saatte 1 anne ve 6..
    11. Sulama kanalına düşen çocuğun cansız..
    12. Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
    13. New York’ta helikopter gökdelenin..
    14. İzmir'de babanın iki kızını tüfekle..
    15. İngiltere'de başbakan adayları belli..
    16. "AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki..
    17. GÜNCELLEME - İdlib Gerginliği Azaltma..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat..
    19. Kuzey Kore'de idamların halka açık..
    20. Ekrem İmamoğlu'nun 'yoldaşları' kin..
    21. New York'ta bir helikopter gökdelene..
    22. Kurum, toplu konut mağdurlarıyla görüştü
    23. Şenol Güneş bombaladı: Şehir büyümüş ama
    24. Ankara’da yanan kamyonet kullanılamaz..
    25. Yağmurda kayan dolmuşun altında kalan..
    26. Sivas'ta dolu etkili oldu
    27. Helikopter gökdelene çarparak düştü!
    28. Su kanalına düşen köpek kurtarıldı
    29. TBF’den Fenerbahçe Beko’ya para cezası
    30. Adana'da komşu kavgası: 1 yaralı
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!
    Anket şirketi sonuçları açıkladı! Destek yüzde 90'ı aştı
    Anket şirketi sonuçları açıkladı! Destek yüzde 90'ı aştı
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!
    Rezalet Türkiye'ye de sıçradı! Resmen satışta... "İbne"leri tokatlayacaklar!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı