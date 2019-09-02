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Adana'da Komedi Oyunları Festivali

Adana'da, 14-20 Ekim tarihleri arasında 1. Adana Komedi Oyunları Festivali gerçekleştirilecek

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
Adana'da Komedi Oyunları Festivali

ADANA (AA) - Adana'da, "Çok eğleneceuk, çoook" sloganıyla 1. Adana Komedi Oyunları Festivali yapılacak.

Adana Tiyatro Derneği Başkanı ve Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlediği toplantıda, Kaptan Yapım işbirliğinde 14-20 Ekim tarihleri arasında Komedi Oyunları Festivali'nin gerçekleştirileceğini söyledi.

Adana Büyükşehir, Seyhan ve Çukurova belediyelerinin destek vereceği festivalin kentteki üç salonda gerçekleştirileceğini dile getiren Gözüdeli, festivale yıl içerisinde İstanbul merkezli ve tüm Türkiye'de oynanma, izlenme sayısı yüksek katılımlı oyunları dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Gözüdeli, festivalin güçlü ve sürdürülebilir hale gelebilmesi çalışacaklarını belirtti.

Kaptan Yapım Sorumlusu Sabri Ejder Öziç de festivalin biletlerinin tiyatro salonu gişelerinde, Karahan Kitabevi'nde ve Biletix'te satışa sunulduğunu söyledi.

Festivalin açılış kokteylinin 14 Ekim Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenleneceğini aktaran Öziç, kokteylin ardından Mahşer-i Cümbüş oyununun sahneleneceğini kaydetti.

Tüm oyunların saat 20.00'de başlayacağı festivalde, 15 Ekim Salı Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Alevli Günler, 16 Ekim Çarşamba Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde Kaç Baba Kaç, 17 Ekim Perşembe Büyükşehir Tiyatro Salonu'nda Nilgün Belgün ile Aşk ve Komedi, 18 Ekim'de Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Yasemin Yalçın Tiyatrosu, 19 Ekim Cumartesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde Kadın Kafası, 20 Ekim'de Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda Kibarlık Budalası oyunları izleyiciyle buluşacak.




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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
  1. Adana

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