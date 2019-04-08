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Adana’da koca dehşeti ölü sayısı 3’e yükseldi

Adana’da bir kişi boşanma aşamasında eşi ve baldızını öldürdüğü olayda ağır yaralı olan kayınbiraderi dehayatını kaybetti.

08 Nisan 2019 Pazartesi 01:33
Adana’da koca dehşeti ölü sayısı 3’e yükseldi

Adana’da bir kişi boşanma aşamasında eşi ve baldızını öldürdüğü olayda ağır yaralı olan kayınbiraderi dehayatını kaybetti.


Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi 69034 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ö. boşanma aşamasında olduğu eşi Ayla Ö.’ün kaldığı annesinin evine gitti. Daha sonra ev içeresinde tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ö., tabancasını çıkartarak Ayla Ö.’ye doğrulttu. Bu sırada Ayla Ö.’nün kardeşi Reyhan İ., kendini namlunun önüne attı. O sırada Mehmet Ö. tabancayı ateşledi. Sonra Mehmet Ö., ev içerisinde bulunan eşi Ayla Ö., kayın validesi Hacer İ. ile karısının erkek kardeşi Bahri İ.’yi de tabanca ile vurdu.


Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken, Mehmet Ö. aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ayla Ö., kız kardeşi Reyhan İ. ile erkek kardeşi Bahri İ. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 01:33
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