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Adana'da kayıp kişi tarlada ölü bulundu

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
Adana'da kayıp kişi tarlada ölü bulundu

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 haftadır kendisinden haber alınamayan kişi tarlada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Toktamış Mahallesi yakındaki tarla içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin kendisinden 2 haftadır haber alınamayan alzaymır hastası Celal Alagöz (69) olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alagöz'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 16:40
  1. Adana
  2. Celal Alagöz
  3. ceset
  4. kayıp kişi

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