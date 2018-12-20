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Adana'da kaybolan kişiyi gölde arama çalışması sürüyor

20 Aralık 2018 Perşembe 16:52
Adana'da kaybolan kişiyi gölde arama çalışması sürüyor

ADANA (AA) - Adana'da bir süredir haber alınamayan kişinin otomobilinin bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Otomobili iki gün önce Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulunan Osman Anaçkaya'nın (62) bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri, 2 gün önce gölde başlattıkları arama çalışmalarına devam etti.

Anaçkaya'nın yakınları da çalışmaları endişeyle takip ediyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:52
  1. Adana
  2. arama çalışması
  3. göl
  4. Kayıp
  5. Osman Anaçkaya

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