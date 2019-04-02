Adana’da kaybolan çocuklar bulundu Adana’nın Feke ilçesinde kaybolmalarının ardından her yerde aranan çocuklar bulundu.

Adana’nın Feke ilçesinde kaybolmalarının ardından her yerde aranan çocuklar bulundu.

Dün akşam saatlerinde Nezaket Dayanıklı adlı kadın, güvenlik güçlerini arayarak Erkan Dayanıklı (13) ve Nurşani Dayanıklı (8) adlı çocuklarının kaybolduğu bilgisini verdi. İhbarı değerlendiren jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekibi ile Feke ilçesi Musalar Mahallesi’nde ormanlık alanda operasyona çıktı.

Ekipler, her yerde aradıkları çocukların geceyi bir kayanın altında geçirdiğini, ardından çıktıkları yolda tanıdıkları bir aileyi gördüklerini ve onlarda misafir edildiği bilgisi üzeri kardeşlerin bulunduğu yere gitti.

Ekipler, misafir edildikleri evden aldıkları kardeşleri sağ salim ailesine teslim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.