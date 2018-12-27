Adana'da karı koca cinayeti davasında karar

ADANA (AA) - Adana'da iki komşu arasında motosikletin evin önüne park edilmesi yüzünden çıkan kavgada karı kocanın öldürülmesiyle ilgili 4 yıl sonra tutuklanan firari iki kardeş 30 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Menduh ve ağabeyi Tahsim Zerez ile avukatları katıldı.

Sanıklardan Tahsim Zerez savunmasında, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Daha önce 8 yıl cezaevinde yattığını belirten Zerez, "Bu nedenle cezaevinin ne olduğunu biliyorum. Ben olayı yatıştırmak için oraya gittim." iddiasında bulundu.

Menduh Zerez ise olayda ölen Aslan Abdullah Atasever’in kendilerine silah doğrulttuğunu ileri sürerek "Biz de kardeşimle ona ateş ettik. Birbirimize sıktık. Kadın da arada gitti. Onun nasıl öldüğünü bilmiyorum. Gece karanlıktı kadını görmedim. O da arabayla gelmiş. Çok üzüldüm. Pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık 2 kardeşe 30 yıl 5'er ay hapis cezası verdi.

- Diğer sanıklara daha önce hapis cezası verilmişti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde Aslan Abdullah Atasever’in 4 Ekim 2014'de motosikletini, Enver Zerez’in oturduğu evin önüne park etmesi yüzünden çıkan kavgada, Atasever ile eşi Hanife Atasever silahla vurularak öldürülmüştü.

Soruşturma sonunda Hilmi, Enver, Tahsim ve Menduh Zerez kardeşler ile anneleri Zayide Zerez hakkında Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Yargılama sonunda Hilmi ve Enver kardeşler 31 yıl 3'er ay, anneleri Zayide Zerez ise "suç delillerini gizlemek" suçundan 5 ay hapis cezasına mahkum edilmiş, haklarında yakalama kararı bulunan Tahsim ve Menduh kardeşlerin dosyası ise ayrılmıştı.

