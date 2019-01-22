Adana'da kamyonun çarptığı yaya öldü

ADANA (AA) - Adana’nın Ceyhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya öldü. Salih K. yönetimindeki 63 NR 943 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Soylu'ya (58) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Soylu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Soylu'nun cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Salih K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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