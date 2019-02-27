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Adana'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
Adana'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın İmamoğlu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sanayi Sitesi Kavşağı'nda Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 01 AF 422 plakalı otomobil ile sürücünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 EV 483 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Yılmaz ile kamyonette bulunan 3 kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Yılmaz, İmamoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:06
  1. Adana
  2. İmamoğlu
  3. kaza

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