Adana'da kadının eski eşi tarafından bıçaklandığı iddiası

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklandığı ileri sürülen kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, eşi Üzeyir Y'den iki yıl önce ayrılan Elife Avcılı'nın (34), Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinden çığlıklar geldiğini duyan komşuları yardıma gitti.

Yerde yatarken bulunan ve sırtından 11 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Avcılı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, eski eşini bıçaklayıp kaçtığı iddia edilen Üzeyir Y'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

İki çocuk annesi Elife Avcılı'nın eşinden ayrıldıktan sonra kiraladığı evde yaşamını sürdürdüğü ve iplik fabrikasında işe başladığı öğrenildi.