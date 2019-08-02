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Adana'da kaçakçılık operasyonu

Satış belgesi bulunmayan 2 bin 10 litre etil alkol ile gümrük kaçağı 607 kilogram nargile tütünü ve 260 elektronik sigara ele geçirildi

02 Ağustos 2019 Cuma 09:57
Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen operasyonda satış belgesi bulunmayan 2 bin 10 litre etil alkol ile gümrük kaçağı 607 kilogram nargile tütünü ve 260 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol ve tütün ürünleri satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ve önünde park halindeki araçta yaptıkları aramada 2 bin 10 litre etil alkol ele geçirdi.

Etil alkolün satış belgesinin olmadığını belirleyen ekipler, evde bulunan S.S, F.S. ve H.E'yi gözaltına aldı.

- Kaçak tütün ve elektronik sigara operasyonu

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'ndeki iş yerinde arama yaptı.

Aramada gümrük kaçağı 607 kilogram nargile tütünü ve 260 elektronik sigara ele geçirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Kentte metil alkolden zehirlenen 12 kişi yaşamını yitirmiş, 50'den fazla zehirlenme vakası kayıtlara geçmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 09:57
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