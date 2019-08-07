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Adana'da kaçak sigara operasyonu

Polis, bir otomobilin arka koltuğunun altında ve bagajında 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
Adana'da kaçak sigara operasyonu

ADANA (AA) - Adana'da bir otomobilde 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara bulundu, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigara sevkiyatı yapıldığını belirlediği 27 J 0901 plakalı otomobili takibe aldı.

Otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde durdurulup arandı.

Aracın arka koltuğunun altında ve bagajında 5 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Otomobildeki şüpheliler M.Y. ve T.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:10
  1. 2 şüpheli
  2. Adana
  3. kaçak sigara
  4. operasyon

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