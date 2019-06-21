Adana’da kaçak sigara operasyonu Adana’da düzenlenen operasyonda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana’da düzenlenen operasyonda 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 5 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, sürücü H.Y. gözaltına alındı.

H.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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