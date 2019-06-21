Adana’da kaçak içki operasyonu

Adana polisinin yaptığı iki farklı operasyonda 2 bin 679 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi’nde iki adreste kaçak içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adreslere eş zamanlı yaptığı operasyonda bir adreste yapım aşamasında olan bin 800 litre, diğer adreste ise 879 litre kaçak içki ele geçirdi.

Olaylarla ilgili olarak L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.