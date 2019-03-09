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Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 08:55
Adana’da kaçak akaryakıt operasyonu

Adana’da düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir minibüste kaçak akaryakıt olduğu ihbarı üzerine İncirlik Park alanında önlem aldı. Polis ekipleri, burada minibüsü durdurup arama yaptı. Minibüsün arka kısmında iki tankta 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis kaçak yakıta el koyarken sürücü gözaltına alındı.


Zanlı, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 08:55
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