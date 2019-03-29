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Adana’da iki yılda 1207 vatandaşa hukuki yardım sağlandı

Adana Baro Başkanı Av.

29 Mart 2019 Cuma 10:29
Adana’da iki yılda 1207 vatandaşa hukuki yardım sağlandı

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, son iki yılda bin 207 kişiye hukuki yardım sağladıklarını söyledi.


Veli Küçük, Adli Yardım Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Av. Timur Ortatepe ve beraberindekilerle "Haklarınızı Biliyor musunuz" sloganıyla cadde ve sokaklarda vatandaşlara Adli Yardım Bürosu hakkında bilgi vererek tanıtıcı broşür dağıttı.


Temel amaçlarının hak aramanın ve adalete erişimin önündeki engelleri kaldırmak olduğunu söyleyen Küçük, "Burada bulunma amacımız daha çok sayıda hak sahibi yurttaşlarımıza hukuki destek sağlamaktır. Tanıtımın yapılmasında ki en büyük amacımız ise vatandaşlarımızın adli yardım hizmetlerinden ve içeriğinden haberdar olmalarını sağlamaktır” dedi.


Küçük, Adana Baro Başkanlığı Adli Yardım Bürosu tarafından, 2017 yılında 717 başvurudan 600’ünün, 2018 yılında da 735 başvurunun 607’sinin kabul edildiğini şu ana kadar da 181 başvuru yapıldığını açıklandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:29
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