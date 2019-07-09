Adana’da iki üsteğmen FETÖ’den gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana’da 2 üsteğmen gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Adana’da 2 üsteğmen gözaltına alındı.

FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 100’ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33’ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37’si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 6’sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Adana’da İncirlik Üssü’nde ve Karataş Sahil Güvenlik’te görevli iki üsteğmen gözaltına alındı. Zanlıların İstanbul’a gönderildiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.