Adana'da iki kişinin öldüğü iş kazasına ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana'da plastik fabrikasının depo çatısını onarırken elektrik akımına kapılan, biri 17 yaşında iki kişinin ölümüyle ilgili iki iş adamı hakkında 30'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, ölenlerin yakınları sanıklar hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti.



Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya ara kararla tahliye edilen ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı ile kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol kararı bulunan metal işleri yapan şirketin sahibi O.Y. ile tarafların avukatları geldi. Geri dönüşüm plastik firmasının sahibi sanık H.B. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmaya katılan ölen İbrahim Biçer'in babası Mehmet ve annesi Selvi Biçer sanıklardan şikayetçi olmadıklarını belirtti.

Mehmet Biçer, "Bu olayla ilgili olarak benim bir şikayetim bulunmamaktadır. Olay sonrası O.Y. tarafından maddi ve manevi zararlarımızın giderilmesine yönelik tarafımıza bir miktar ödemede bulunulmuştur." dedi.



Ölen İbrahim Demir'in yakınlarının avukatı da müvekkillerinin suçtan kaynaklanan zararlarının giderilmesi nedeniyle şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi.



Daha sonra olayın görgü tanıkları dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanık O.Y. hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Dava dosyasını kusur tespitinin yapılması için bilirkişi heyetine gönderilmesini de kararlaştıran heyet, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.



Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde İbrahim Demir (34) ve İbrahim Biçer (17), 23 Mayıs 2018'de plastik fabrikasının deposunun onarım işi sırasında demir iskelenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirmişti.

