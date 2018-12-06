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Adana'da iki kişinin öldüğü iş kazasına ilişkin dava

Plastik fabrikasının depo onarımı sırasında yaşanan iş kazasıyla ilgili iki iş adamının 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:45
Adana'da iki kişinin öldüğü iş kazasına ilişkin dava

ADANA (AA) - Adana'da plastik fabrikasının depo çatısını onarırken elektrik akımına kapılan, biri 17 yaşında iki kişinin ölümüyle ilgili iki iş adamı hakkında 30'ar yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında 30'ar yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıklar, ölen işçilerin patronu O.Y, fabrikanın sahibi H.B. ve tarafların avukatları katıldı.

Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan metal işleri firması sahibi O.Y. savunmasında, olayda kusurunun olmadığını iddia etti.

Ölenlerden İbrahim Demir’in (34) iş yerinde kaynakçı, İbrahim Biçer’in (17) ise meslek lisesi öğrencisi olduğunu, babası tarafından haftada 3-4 gün iş yerine gelip gitmesi için bırakıldığını anlatan O.Y, "Olay tarihinde çatı tadilatı yapılacaktı. İbrahim Demir’e işin şablonunu gösterdim. Malzeme sevkiyatı için iş yerine geri döndüm. Olayı telefonla öğrendim. Ölenler malzemeleri indirdikten sonra iskeleyi kurmuşlar, iskeleyi boş alana doğru iterken elektrik tellerine temas etmiş. Olayda kusurum yoktur.” ifadesini kullandı.

Tali kusurlu bulanan fabrika sahibi H.B. de suçsuz olduğunu savundu.

Ölen işçilerden İbrahim Demir’in eşi Durdu Demir, sanıklardan şikayetçi olmayarak "Olaydan sonra eşimin patronu bize bir miktar ödemede bulundu." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde İbrahim Demir ve İbrahim Biçer, 23 Mayıs'ta plastik fabrikasının deposunun onarım işi sırasında demir iskelenin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:45
  1. dava
  2. Duruşma

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