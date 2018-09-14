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Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da bir kamyonetten radyatör çaldığı ileri sürülen iki şüpheli kovalamacanın ardından enselendi.

14 Eylül 2018 Cuma 08:17
Adana'da hırsızlık şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde  yüzleri maskeli iki şüphelinin motosikletle ara sokaklarda dolaştığı ihbarı  üzerine mahalleye polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye yakın bir bölgede devriye görevi yapan Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, eşkal bilgileri verilen zanlıları Barış Bulvarı'nda görünce  "dur" ihtarında bulundu.

İkazlara rağmen bulvar boyunca kaçmaya devam eden bu kişiler,  Havaalanı Kavşağı'nda yakalandı. Şüpheliler Hüseyin N. ve Fatih İ'nin Genel Bilgi  Toplama (GBT) sorgusu ve motosiklette arama yapan ekipler herhangi bir suç  unsuruna rastlamadı.

Şüphelilerin yanlarındaki radyatörle ilgili çelişkili ifadeler vermesi  üzerine araştırmayı sürdüren ekipler, bunu Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir  kamyonetten çaldıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan iki zanlı, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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