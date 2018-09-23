Helikopter devreye girdi! Adana'da orman yangını

Adana’nın Feke ilçesinde orman yangını çıktı.

ENGEBELİ ARAZİDE HELİKOPTER DESTEĞİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sülemişli Mahallesinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı ormanlık alanın engebeli olması nedeniyle yangına havadan helikopter desteğinde müdahale edildiği bildirildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.