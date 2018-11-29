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Adana'da "Hedefim Sensin" filminin özel gösterimi

Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can ile oynadığı film, Adana'daki özel gösterimde izleyiciyle buluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 20:38
Adana'da "Hedefim Sensin" filminin özel gösterimi

ADANA (AA) - Ata Demirer'in senaryosunu yazıp, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu ve Erkan Can ile oynadığı "Hedefim Sensin" filminin özel gösterimi Adana'da gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda, İstanbul’da başlayıp Gökçeada’da devam eden, senaryosunu Demirer’in yazdığı filmin özel gösteriminde, başrol oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ, yönetmen Kıvanç Baruönüile oyuncu Erkan Can filmi Adanalı hayranlarıyla izledi.

Akbağ, yaptığı açıklamada, özel gösterime Adana'dan başlamak istediklerini söyledi.

Demirer, filmin özel gösterimini uzun zamandır gelmediği Adana'da yaparak, kente gönül borcunu ödemek istediğini belirtti.

Filmi seyirciyle ilk kez izleyeceklerini dile getiren Demirer, "Galalarda 'güldüler, gülmediler' gibi bir takım izlenimlere kapılıyoruz ama bilet alan gerçek seyirci başka bir şey. Bunu da göreceğiz. Onun için heyecanlıyız." diye konuştu.

Oyuncu Can, Adana'nın filme uğurlu geleceğine inandığını dile getirdi. Yönetmen Baruönü, bir senenin yorgunluğunu seyirciyle atacaklarını belirtti.

Daha sonra Akbağ, Demirer, Can ve yönetmen Baruönü, filmi sanatseverlerle izledi.

"Hedefim Sensin" adlı film, yarın sinemaseverlerle buluşacak.





Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:38
  1. Adana
  2. Hedefim Sensin
  3. özel gösterim

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